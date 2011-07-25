Кірєєв відчитав журналістку

До участі у засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО долучився її другий захисник Олександр ПЛАХОТНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, він близько 14.00 зайшов до судової зали.

Після дозволу судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА О.ПЛАХОТНЮК зайняв місце поруч зі своєю підзахисною.

Перед цим суддя Р.КІРЄЄВ зробив зауваження журналісту «Української правди» Оксани ДЕНИСОВІЙ за розмови по телефону. Вона намагалася пояснити, що виконує свої обов’язки і передає новини. Однак Р.КІРЄЄВ її грубо перервав.