У Луцьку презентували проект "Єдина Україна: Схід і Захід разом"

У Волинському краєзнавчому музеї сьогодні презентували всеукраїнський проект «Єдина Україна: Схід і Захід разом», присвячений 20-й річниці Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках проекту майстрині з різних регіонів держави вишивають рушники, які потім зшивають у рушникову доріжку, що символізує духовну і культурну єдність українського народу.

Автором і організатором проекту є президент громадської організації “Єдина Україна: Схід і захід разом” Світлана КУЧЕРЕНКО, яка привезла рушникову доріжку на Волинь з міста Жовква Львівської області. Разом з доріжкою учасники проекту привозять в усі міста копію Святогірської ікони Божої Матері, яку намалювали монахи Свято-Успенської Лаври.

С.КУЧЕРЕНКО подякувала волинянам за щирий прийом і зазначила, що учасники проекту об’їхали вже 22 області. До приїзду на Волинь рушникова доріжка була завдовжки 62 метри.

Після вітального слова представників обласної та міської влад чотири луцькі майстрині-вишивальниці доєднали рушника від Волинського краю до рушникової доріжки.

Як зазначають організатори проекту, 24 серпня 2011 року у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі відбудеться освячення «Рушника єднання».

29 серпня 2011 року розпочнеться другий етап проекту під назвою “Україна - Європи краплина”, під час реалізації якого учасники возитимуть «Рушник єднання» та копію Святогірської ікони Божої Матері різними країнами світу, популяризуючи Україну, її мистецтво, духовно-культурне надбання.

Також «Рушникову доріжку» розгорнуть у червні 2012 року на урочистому відкритті фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

*** Всеукраїнський проект “Єдина Україна: Схід і Захід разом” стартував 29 серпня 2010 року у м. Святогірськ Донецької області. Перший рушник вишили місцеві майстрині.

Проект уже презентовано у Донецьку, Харкові, Луганську, Вінниці, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Ужгороді, Запоріжжі, Рівному та інших обласних центрах України.