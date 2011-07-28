У судді в справі Макаренка і Шепітька закінчився робочий день

Печерський районних суд м. Києва переніс розгляд справи екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та екс-начальника відділу Київської регіональної митниці Тараса ШЕПІТЬКА на 4 серпня, на 9.00.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила суддя Печерського райсуду, яка розглядає цю справу, Оксана ЦАРЕВИЧ.

«У зв’язку із завершенням робочого дня у судовому засіданні оголошено перерву до 9.00 4 серпня», - сказала О.ЦАРЕВИЧ наприкінці судового засідання.

Як повідомив журналістам А.МАКАРЕНКО, за сьогоднішній день прокурори оприлюднили 93 сторінки обвинувального висновку з 270.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА звинувачують у перевищенні службових повноважень під час розмитнення газу в 2009 році після підписання відповідних угод між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром».

5 липня цього року Апеляційний суд Києва звільнив А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА з-під варти. Суд мотивував своє рішення їх позитивними характеристиками, клопотанням поважних осіб про їх звільнення, поганим станом здоров`я А.МАКАРЕНКА і наявністю в Т.ШЕПІТЬКА неповнолітніх дітей.