Томенко знає, що адвокат Тимошенко з ранку до ночі справу читає

Новий захисник екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ постійно знаходиться в суді та вивчає матеріали “газової» справи його підзахисної, аби потім уникнути звинувачень з боку суду у неналежному виконанні своїх обов`язків.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради, член партії “Батьківщина” Микола ТОМЕНКО.

“Я знаю, що СУХОВ сидить в суді і читає справу, щоб його потім не звинуватили, що він гуляє десь. Він приходить зранку ці два дні, бере справу і читає”, - сказав він. В той же час віце-спікер зауважив, що навряд чи Ю.СУХОВУ вдасться до завтрашнього ранку вивчити всі матеріали.

М.ТОМЕНКО прогнозує, що 4 серпня під час засідання Печерського суду у справі Ю.ТИМОШЕНКО продовжиться допит свідків і ніхто не буде зважати на додаткові клопотання. “Моє відчуття таке, що завтра ми прийдемо в суд і нам скажуть, що вже прийшли колишні міністри, які є свідками, тому будемо слухати свідків”, - сказав М.ТОМЕНКО.