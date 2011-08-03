У центрі Києва заблокували Будинок профспілок

Київська рада профспілок за допомогою охорони перекрила вхід до будівлі, де вона розташована.

Як передає кореспондент УНІАН, профспілкова організація розташована на 3-му поверсі будівлі за адресою вул. Хрещатик, 16, а на перших двох поверхах знаходяться відділення одного з банків та офіси декількох фірм. Охорона профспілкової організації перекрила вхід до всієї будівлі і не дозволяє відвідувачам потрапити у приміщення як банку, так і інших структур. Біля замкнених з внутрішнього боку дверей чатують декілька охоронців, а на самих дверях висить оголошення “03.08 здание не работает”. Поруч з ним висить ще одне оголошення за підписом керівника відділення банку про те, що 3 серпня “з технічних причин” відділення не працює і зазначений перелік інших найближчих відділень цього банку.

Начальник інформаційного центру міської ради профспілок Наталія ГАНЗЕВИЧ підтвердила УНІАН, що профспілки виставили свою охорону з метою запобігти подальшим спробам силового захоплення їхнього приміщення. Водночас вона не пояснила, яким чином профспілковій організації вдалося “домовитись” з банком та іншими фірмами, які орендують офіси у цій будівлі, про позаплановий “вихідний” день сьогодні. На запитання, як довго триватиме такий посилений режим охорони приміщення, Н.ГАНЗЕВИЧ зазначила, що довго це тривати не може, оскільки справді заважає роботі інших організацій.

Як повідомляв УНІАН, Київська рада профспілок сьогодні, 3 серпня, заявила про спробу силового захоплення їх приміщення прихильниками колишнього керівника організації.

За словами Н.ГАНЗЕВИЧ, ще в грудні минулого року відбулася чергова звітно-виборча конференція міської ради профспілок, на якій новим головою організації було обрано Валентина МЕЛЬНИКА. Проте колишній керівник організації Микола ВЕРЕС заявив про нелегітимність конференції, у зв`язку з чим звернувся до суду.

Суд першої інстанції погодився з доводами М.ВЕРЕСА і його прихильників, і на підставі відсутності кворуму для проведення конференції визнав її за нелегітимну. Дізнавшись про це, нинішнє керівництво ради профспілок звернулося з позовом до апеляційного суду. За її словами, засідання апеляційного суду має відбутися у середині серпня.

Проте, розповіла Н.ГАНЗЕВИЧ, прихильники М.ВЕРЕСА, не чекаючи засідання суду, зробили спробу силового захоплення приміщення ради профспілок. За її словами, 29 липня, 1 серпня і останнього разу сьогодні, 3 серпня, близько півтора десятка спортивної статури чоловіків увірвалися на 3-й поверх приміщення профспілок за адресою вул. Хрещатик, 16. Вони увірвалися до приміщення приймальні і намагалися силою захопити кабінет керівника ради профспілок, який зараз перебуває у відпустці. За словами Н.ГАНЗЕВИЧ, працівники профспілок викликали міліцію. Прибулі співробітники правоохоронних органів склали протокол, проте не затримали нікого із «загарбників». За словами Н.ГАНЗЕВИЧ, всі вони пояснили міліції, що прийшли до приміщення профспілок з метою влаштуватися на роботу. Начальник інформаційного центру припускає, що спроби захоплення приміщення не припиняться до рішення апеляційного суду.