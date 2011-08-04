Тимошенко три години мучить Огризка

На засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО вже понад три години триває допит колишнього міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА, який викликаний як свідок з боку державного обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурори допитували В.ОГРИЗКА близько 10 хвилин, весь інший час питання йому ставить Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона намагалася з’ясувати статус директив на переговорах представників НАК «Нафтогаз України» з представниками ВАТ «Газпром», ставлення високопосадовців Європейського Союзу до кризи, що виникла у відносинах між Україною та Росією через припинення поставок і транзиту газу у січні 2009 року.

В.ОГРИЗКО заявив, що на засіданні уряду 19 січня 2009 року обговорювалися саме директиви Кабінету міністрів, які мали бути затверджені розпорядженням Кабміну. Водночас екс-міністр не зміг точно відповісти на запитання, чи відповідає цей документ регламенту Кабінету міністрів України.

Екс-міністр закордонних справ також вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО не мала права підписувати директиви на проведення переговорів між господарюючими суб’єктами «Нафтогазом» і «Газпромом».

На запитання Ю.ТИМОШЕНКО, чи мав право на той час Президент України Віктор ЮЩЕНКО також підписувати директиви, якими він зобов’язував НАК «Нафтогаз України» провести результативні переговори з ВАТ «Газпром» та укласти відповідні угоди, В.ОГРИЗКО не зміг відповісти, зазначивши, що для цього необхідно провести відповідну експертизу.