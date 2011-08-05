Тимошенко: Янукович забув закінчити курси диктаторів

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон КІРЄЄВ, відмовляючи у задоволенні клопотання про допит свідків сторони захисту, діє за вказівкою чинної влади.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Ми заявили 31 свідка від захисту. Дозволили двох. КІРЄЄВУ треба зізнатися, що йому заборонили викликати наших свідків, йому і за "їхніх" влетіло", - написала Ю.ТИМОШЕНКО

"ЯНУКОВИЧ розпочав політрепресії, але забув закінчити "курси диктаторів". Тому в нього й репресії такі – вода в ситі, бестолкові, топорні", - додала екс-прем`єр.

Як повідомлялося, напередодні Ю.ТИМОШЕНКО клопотала про запрошення колишніх членів свого уряду та представників "Укртрансгазу".

Однак суд під різними приводами відмовився запрошувати багатьох з них і погодився викликати лише колишнього першого віце-прем`єра Олександра ТУРЧИНОВА та керівника служби партії "Батьківщина" Михайла ЛІВІНСЬКОГО.