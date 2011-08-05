Беркут б’є людей під Печерським судом?

Спецпідрозділ міліції «Беркут» за допомогою сили відтісняє прихильників Юлії ТИМОШЕНКО від приміщення Печерського райсуду Київа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», близько 50 співробітників «Беркуту» б’ють навіть жінок і старих людей, які скандують «Ганьба Кірєєву!» та вимагають звільнити з-під арешту лідара опозиції Ю.ТИМОШЕНКО.

За даними «Батьківщини», під час сутички вже постраждало кілька людей. Людям надають першу медичну допомогу у каретах «швидкої».

«Співробітники міліції також виривають з рук людей українські прапори, кидаючи їх на асфальт, і перешкоджають журналістам фіксувати події на фото- та відеотехніку», - йдеться в повідомленні.