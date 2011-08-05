Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що відчуває достатньо сил, щоб пройти випробування і разом з народом повернути державу на шлях процвітання.

Про це йдеться у переданому прес-службою «Батьківщини» зверненні Ю.ТИМОШЕНКО до українського народу, яке вона написала напередодні свого арешту.

«Я звертаюся до вас, щойно отримавши інформацію про те, що ЯНУКОВИЧ наказав мене заарештувати. Сьогодні у мене ще є всі можливості отримати політичний притулок у будь-якій іншій країні та захистити своє життя, свою свободу, бути щасливою зі своєю родиною. Але я нікуди не буду бігти з України. І для цього у мене є вагомі причини», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

«По-перше, я не порушувала закон. Я жила і працювала для вас. У мене немає приватизованих на свою користь заводів, електростанцій, земель, корисних копалин, державних дач. Все, що має держава, я ставила на службу вам, а не крадіям від політики. Я не порушувала закон, намагалася діяти справедливо, і тому мені немає чого бігти зі своєї рідної землі.

По-друге, я не буду нікуди ховатися, бо працюючи в політиці останні 10 років, я дуже добре знаю ціну політикам та штатним борцям за народ. Все куплено, продано і перепродано. Вам у вашій біді майже немає на кого спертися. Тому скільки буде сил та життя – буду захищати і вас, і Україну, так як зможу, так як мені дозволите ви», - говориться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО до українського народу.

Вона наголосила, що «остання і головна причина, чому інстинкт самозбереження, страх у моєму випадку не спрацьовують, бо за всі роки незалежності ще ніколи Україна не була в такій біді як сьогодні. Ще ніколи в такому важкому становищі не опинялися українські родини як зараз. Ще ніколи так жорстоко не виривали в України її душу, не забирали майбутнє у її дітей». «Сьогодні я ще на свободі, але завтра вже буду за гратами. Знаючи на що я іду, я так само знаю, що повернуся до вас ще сильнішою», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що «окрім запроданих судів ЯНУКОВИЧА є й інші, вищі суди». «Існує Європейський суд, де буде доведено мою юридичну правоту. Існує суд українського народу, який доведе мою політичну правоту. А є ще Божий суд, від якого не захистить ні влада, ні гроші тих, хто чинить несправедливість»_ говориться у зверненні.

Вона запевнила: «Вони мене ніколи не зламають. Я не підведу вас - 11 мільйонів людей, які повірили мені на президентських виборах. Я не підведу і тих, хто голосував за ЯНУКОВИЧА, бо відповідальність за свою країну відчуваю і перед ними».

Ю.ТИМОШЕНКО також попросила «всіх, хто здатен боротися, згуртуватися навколо тих, хто встояв і перед пряниками, і перед батогами влади».

«Незалежно від того, де я буду – на свободі чи за гратами, – я відчуваю достатньо сил, щоб пройти через усі уготовані випробування та разом з вами повернути нашу державу на шлях процвітання, справедливості, зміцнення національного духу та гідності», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО і додала: «Слава Україні! І до скорого побачення, бо справедливість живе, якщо за неї боротися!»