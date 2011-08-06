Євродепутат: керівництво України боїться опозиції

Депутат Європейського парламенту Зузанна РОЙТОВА (група народних партій, Чехія) вважає арешт колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО явищем симптоматичним, яке свідчить, що нинішнє керівництво України боїться опозиції.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Я здивована, що взагалі дійшло до взяття під варту пані ТИМОШЕНКО, тому що це однозначний симптом того, що сучасний український естаблішмент боїться її впливу перед виборами, які для України будуть вирішальними. Тобто те, що сьогодні колишнього прем’єра України заарештували з причин, які не є цілком зрозумілими, а швидше створюють враження цільових, так це є недоброю для України новиною», - сказала З.РОЙТОВА. Вона зазначила, що, «по суті, це ще один доказ того, що сучасна влада не хоча мати жодної конкуренції на виборах, які наближаються, що вона прагне перешкоджати опозиції спілкуватись зі своїми виборцями».