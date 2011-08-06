Ющенко не повинен давати свідчення, поки Тимошенко під арештом
Політрада партії звернеться до лідера
Голова центрального виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК переконаний, що колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не повинен давати свідчень під час судового розгляду справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
Про це С.БОНДАРЧУК сказав у коментарі УНІАН.
Зокрема, на його думку, В.ЮЩЕНКО не повинен свідчити, допоки кримінальні процеси проти опозиційних політиків та екс-урядовців в країні не будуть повернуті в правові рамки, а обвинувачувані не будуть звільнені з незаконного арешту.
С.БОНДАРЧУК поінформував, що в понеділок, 8 серпня, президія політради партії «Наша Україна» прийме рішення звернутися до Віктора ЮЩЕНКА як лідера партії з такою пропозицією.
«Колишній Президент та лідер Помаранчевої революції не повинен стати іграшкою в руках влади і своєю участю легітимізувати політичну розправу», – заявив С.БОНДАРЧУК.
«Це стосується не тільки ТИМОШЕНКО, але й ЛУЦЕНКА, ДІДЕНКА та інших осіб, яких безпідставно на багато місяців позбавлено свободи, а отже, й права повноцінно захищати свої інтереси в суді. На відміну від мажорних призвідників смертельних ДТП, ці люди не становлять суспільної небезпеки, не ховаються та співпрацюють із слідством. Їх неправове ув’язнення свідчить про те, що в країні діє вибіркове судочинство, яке влада використовує як інструмент політичної боротьби з опонентами», - підкреслив «нашоукраїнець».
«Влада стрімко скочується до авторитаризму, відверто зневажаючи конституційні права громадян. Тому сьогодні усі демократичні політичні та громадські сили мають разом діяти для того, що захистити свободу і справедливість в нашій країні», - зазначив С.БОНДАРЧУК.