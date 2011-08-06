Харківська "Батьківщина" закликає підтримати акції протесту

Харківська обласна організація політичної партії ВО «Батьківщина» закликає громадян підтримати акції протесту проти «політичних репресій і грабунку народу».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву розміщено на офіційному сайті харківської організації ВО «Батьківщина».

У зверненні зазначається, що в Україні під виглядом боротьби з корупцією розпочалися політичні репресії. Харківська «Батьківщина» звертає увагу на те, що через «політичні переслідування опозиції» свій рішучий протест заявили не тільки українці, але й офіційні представники іноземних держав і міжнародна громадськість.

«Сьогодні вже очевидно: суд над ТИМОШЕНКО та її незаконний арешт – відправна точка переходу від демократії до диктатури олігархії й бандитизму. Сьогодні за ґрати кидають опозицію, завтра на її місці може виявитися кожний з нас! Ми закликаємо вас підтримати акції протесту проти політичних репресій», - наголошується у зверненні.