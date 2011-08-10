Азаров: Росія років триста була під управлінням німців

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ під час ІХ засідання Українсько-Російського форуму «Друга хвиля світової кризи і перспективи українсько-російських економічних відносин», що проходило сьогодні, посперечався з директором Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України Юрієм ПАХОМОВИМ на тему генетичної схильності українців.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на форумі, академік Ю.ПАХОМОВ висловив думку про генетичну схильність українців до зовнішнього управління.

«Мені здається, що основна проблема України не в неправильних стратегіях, а в генетиці українського народу, в якій закладено негативне ставлення до держави. Соціологічні дослідження, проведені Національним інститутом стратегічних досліджень, свідчать про те, що українці із задоволенням сприймають, коли країною командують не вони, а хтось інший, в даному випадку, хай це будуть росіяни чи європейці», - заявив Ю.ПАХОМОВ.

Він вважає, що «Україна, будучи найуспішнішою республікою СРСР, чудово розвивалася при зовнішньому управлінні й розвалилася, як тільки-но це зовнішнє управління зникло».

При цьому академік зазначив, що сьогодні в Україні панує європейський вектор, але, на думку Ю.ПАХОМОВА, спроби інтегруватися в економіку Євросоюзу є для України менш вигідними, ніж Митний союз з Росією.

«Є розрахунки фахівців, що свідчать про економічну вигоду приєднання України до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном. При цьому абсолютно відсутні аналогічні розрахунки щодо підписання договору про зону вільної торгівлі з Євросоюзом», - стверджує Ю.ПАХОМОВ.

Перервавши виступ академіка, М.АЗАРОВ заявив, що не може погодитися з його доводами.

«Не буду нагадувати про те, що Росія років триста була фактично під управлінням німців. Що ж до бажання українців потрапити під зовнішнє управління, то я з цим не згоден», - сказав прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ також відзначив, що основна тема форуму – це вибудовування перед Україною економічних огорож з боку Росії та необхідність ці огорожі зламати.