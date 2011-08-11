Янукович - Медведєву: Те, що ви «наворотили» в Сочі, вражає
12:49, 11 серпня 2011Політика
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Президент оглянув олімпійські об`єкти
Президент України Віктор Янукович зізнався російському лідерові Дмитру Медведєву, що вражений масштабами олімпійського будівництва в Сочі до майбутньої Зимової Олімпіади 2014 року. Про це повідомляє "РИА Новости"."Я з величезним інтересом і фахівці подивились на об`єкти олімпійські і підходи до вирішення питань. Для нас цей досвід дуже цінний. Я думаю, що ви ще самі до кінця не розумієте, за великим рахунком, значення (цього) для розвитку регіону, і те, що ви зробили такий крок, те, що "наворотили"там, вражає", - сказав Янукович на зустрічі з Медведєвим.
До Олімпіади в Сочі будується декілька десятків спортивних об`єктів, ведеться реконструкція всієї інфраструктури в місті.
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