Янукович - Медведєву: Те, що ви «наворотили» в Сочі, вражає

Президент України Віктор Янукович зізнався російському лідерові Дмитру Медведєву, що вражений масштабами олімпійського будівництва в Сочі до майбутньої Зимової Олімпіади 2014 року. Про це повідомляє "РИА Новости". "Я з величезним інтересом і фахівці подивились на об`єкти олімпійські і підходи до вирішення питань. Для нас цей досвід дуже цінний. Я думаю, що ви ще самі до кінця не розумієте, за великим рахунком, значення (цього) для розвитку регіону, і те, що ви зробили такий крок, те, що "наворотили"там, вражає", - сказав Янукович на зустрічі з Медведєвим.

До Олімпіади в Сочі будується декілька десятків спортивних об`єктів, ведеться реконструкція всієї інфраструктури в місті.