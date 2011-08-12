Степан Хмара: Тимошенко здала Україну Росії «з бебехами»

Юлія Тимошенко поставила Україну на коліна, заявляє колишній політв`язень, Герой України Степан Хмара.

В інтерв`ю агентству Українські національні новини він сказав: «Мене просто дивує, що багато наших «псевдодемократів» так захищають пані Тимошенко і кричать, що це політичний процес. Хочу їх запитати: чи вони вважають, що правильно підписала Тимошенко «газові угоди» і здала Росії, як кажуть, «з бебехами Україну? Більше того, я переконаний, що там була її змова з Путіним. Але, на жаль, наші правоохоронні органи не можуть цього довести. Там є ознаки державної зради! Тимошенко ж не переслідують за те, що вона голова партії «Батьківщина», а за конкретні речі. Вона Україну поставила на коліна!»

Хмара вважає, що розмови про політичний процес - це «байки»: «Я ніколи не був симпатиком ні чинної влади, ні їхньої партії, але говорити такі дурниці, що «в Україні йдуть політичні процеси», то я їх, поки що не бачу.

Я не бачу, поки що, опозицію в Україні. Я сумніваюся, що хтось вийде. Хіба що за гроші, оскільки грамотна молодь прекрасно знає цю авантюристку.

А партія «Батьківщина» - хіба це опозиція. Ви згадайте, як ця опозиція в 2008 році фактично домовилася з Партією регіонів розділити Україну навпіл. Цього ніхто не забув. От вам і опозиція! Я добре знаю, кого назбирала Тимошенко в свою партію після того, як прийшла до влади. Яка там тільки антиукраїнська наволоч не опинилася! Про що ми говоримо?".

Степан Хмара вважає, що майбутнє України залежатиме від поведінки суспільства. "Будь яка влада залежить від суспільства, її успіхи чи не успіхи залежать від того, яке суспільство. Поки що суспільство хворе і неорганізоване, тому й влада дозволяє собі витворяти різні фокуси", - каже він.

Тестом для української нації колишній політв`язень вважає земельну реформу: "Якщо українське суспільство дозволить продавати землю, перетворювати сільськогосподарські угіддя на товар – це означає, що воно не здатне себе захистити і відстояти нормальну Українську державу. Я би не хотів цього.

А опозиція має думати про ці речі, а не про те, як рятувати аферистку Тимошенко».