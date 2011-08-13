Побита дівчина запевняє, що син регіонала - ні до чого

Народний депутат України від Партії регіонів Олександр ПЕКЛУШЕНКО спростував інформацію про побиття його сином Єгором дівчини в одному із запорізьких кафе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПЕКЛУШЕНКО заявив сьогодні в Запоріжжі на прес-конференції, на яку прийшов зі своїм сином Єгором і дівчиною, яка представилася Еліною КРАВЦОВОЮ – постраждалою 9 серпня від нападу в кафе «Веселий Роджер» на Набережній магістралі Запоріжжя.

О.ПЕКЛУШЕНКО стверджує, що інформація про побиття його сином дівчини - провокація, організована з метою зганьбити його напередодні виборів до Верховної Ради.

«Це провокація – провокація недоброзичливців, які здійснили підлий інформаційний випад, щоб скомпрометувати мене перед виборами до Верховної Ради. За 10 років моєї політичної кар`єри було різне, але такого, щоб стосувалося моїх дітей - не було. Я розумію, що як політик я мушу бути готовий до подібного роду речей, але при чому тут моя сім`я і діти? Той, хто задумав цю провокацію, обов`язково відповість», - заявив О.ПЕКЛУШЕНКО.

На прес-конференції як доказ непричетності свого сина до побиття дівчини він надав журналістам відповідь на його запит щодо події Головного управління МВС України в Запорізькій області.

У цьому документі, зокрема, стверджується, що «в результаті конфлікту з невідомим чоловіком в кафе «Веселий Роджер» до міліції звернулася гр. КРАВЦОВА Еліка Олегівна з діагнозом перелом основи носа і численними ударами м`яких тканин обличчя. Під час перевірки інциденту Орджонікідзевським райвідділом МВС у Запорізькій області встановлено, що факти про причетність вашого сина - гр.ПЕКЛУШЕНКА Є.О. не відповідають дійсності. За даними бази УДАІ в Запорізькій області автомобіль «Фольксваген – Таурег» на ваше ім`я не зареєстрований».

Інформацію про це підтвердила журналістам і дівчина, яка представилася потерпілою в результаті інциденту.

«Молода людина, яка побила мене, була в два рази більше, вище за Єгора ПЕКЛУШЕНКА. З Єгором я не була знайома. На пізнанні в міліції побачила його вперше», - сказала Е.КРАВЦОВА.

Крім того, О.ПЕКЛУШЕНКО заявив, що у нього «є 200 відсотків упевненості в тому, хто є автором провокації». Проте жодних конкретних імен депутат не назвав.

Довідка УНІАН. Вночі 9 серпня 2011 р. в ресторані «Веселий Роджер», розташованому в Запоріжжі на Набережній магістралі, невідомий побив біля санвузла дівчину, після чого втік на автомобілі «Фольксваген-Таурег».

За кілька днів низка ЗМІ розповсюдили інформацію про можливу причетність до злочину Є.ПЕКЛУШЕНКА - сина народного депутата України від Партії регіонів.

Партія регіонів цю інформацію офіційно спростувала.

Міліція 12 серпня у зв`язку з подією порушила кримінальну справу за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство».