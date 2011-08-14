Ар'єв каже, що мітингувати проти Тимошенко змушують сиріт

Народний депутат Володимир АР’ЄВ звернеться до Генеральної прокуратури із запитом, аби перевірити факт присутності неповнолітніх сиріт на мітингах, організованих екс-депутатом від Партії регіонів Олегом КАЛАШНИКОВИМ проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

Як написав В.АР’ЄВ на своїй сторінці у мережі Facebook: «Щойно зателефонувала мені працівниця одного з київських інтернатів для сиріт. Плаче. Каже, що їх шантажує управління освіти. Мовляв, хай ваші старші вихованці не їдять дарма державні хліби влітку, тому відсилайте їх на акцію проти Юлі на Хрещатик. А як не підуть, то взимку не буде інтернату тепла».

«Тобто, у КАЛАШНИКОВА вже використовують сиріт як рабів», наголосив В.АР’ЄВ.

За його словами, називати прізвище вихователя інтернату й назву закладу він поки що не буде, бо «установу розірвуть разом з вихованцями».

При цьому у прес-службі «Народної самооборони» звернулися до Уповноваженого глави держави з прав дитини із закликом перевірити факти незаконного чи примусового залучення неповнолітніх дітей-сиріт до участі у мітингах протесту на Хрещатику.