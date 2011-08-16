Пинзеник не прийде до суду - він після інфаркту

Суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ вирішив не запрошувати колишнього міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА особисто та оголосити на засіданні його свідчення, надані під час досудового слідства у кримінальній справі за обвинуваченням екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оголошено у суді.

До цього представники прокуратури, висловлюючи свою думку, зазначили, що слід оголосити покази В.ПИНЗЕНИКА, надані під час досудового слідства, оскільки на даний момент сам він не може з’явитись до суду через стан здоров’я.

У свою чергу захист Ю.ТИМОШЕНКО зазначив, що В.ПИНЗЕНИК надав заяву про свій стан здоров’я вже давно і сьогодні слід ще раз перевірити, чи спроможний він з’явитись до суду особисто.

Після заслуховування думки сторін суддя вирішив не запрошувати В.ПИНЗЕНИКА для надання показів і зачитати його покази, надані під час досудового слідства. Як пише Українська правда, Пинзеник передав до суду лікарський висновок з лікарні "Феофанія" про те, що він перебуває у відділенні інтенсивної терапії, кардіології після інфаркту міокарда, і йому протипоказані дії, пов’язані з емоційним навантаженням.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського райсуду Києва Р.КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури України щодо встановлення місця проживання В.ПИНЗЕНИКА для виклику його на допит як свідка у кримінальній справі Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні, 16 серпня, Р.КІРЄЄВ зачитав заяву В.ПИНЗЕНИКА, що надійшла до канцелярії Печерського райсуду Києва. У ній В.ПИНЗЕНИК зазначає, що підтримує у повному обсязі свідчення, надані ним під час досудового слідства і просить оголосити їх під час судового засідання. Також до заяви додано висновок медичної установи, згідно з яким В.ПИНЗЕНИК перебуває на лікуванні у кардіологічному відділенні лікарні «Феофанія». Згідно із висновками лікарів, екс-міністру фінансів діагностували інфаркт Міокарда, він перебуває у тяжкому стані, йому протипоказані психоемоційні навантаження, у зв’язку з чим він не може з’явитися на судове засідання.