Ющенко прийшов на суд

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Печерського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні цей суд продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень при підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році.

Зараз В.ЮЩЕНКО разом з колишнім Уповноваженим Президента з питань енергетичної безпеки Богданом СОКОЛОВСЬКИМ, який також прибув до суду як свідок, чекають у коридорі суду на свою чергу давати покази.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури України щодо встановлення місця проживання колишнього Президента В.ЮЩЕНКА для виклику на допит як свідка у кримінальній справі Ю.ТИМОШЕНКО.

5 серпня прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА повідомила, що колишній Президент надасть свідчення у кримінальній справі проти Ю.ТИМОШЕНКО після повернення з відпустки. 15 серпня В.ЮЩЕНКО повернувся з Парижа до Києва.

Б.СОКОЛОВСЬКОГО Печерський райсуд 15 серпня вирішив примусово доставити до суду на 09.30 17 серпня на засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО.