У Ющенка зрозуміли: Тимошенко більше за вогонь боїться образити Москву

Народний депутат від партії «Наша Україна» Віктор МАТЧУК закликає Печерський райсуд Києва негайно викликати свідками у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО представників російської сторони, які брали участь у підписанні газових контрактів у січні 2009 року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Усі основні події, пов’язані з цією кримінальною справою, відбувалися у кабінетах прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА та голови «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА. Виникає просте і логічне запитання – чому їх все-таки не викликають до суду? Адже вони є головними свідками. Якщо Печерський суд має на меті з’ясувати справжні обставини цієї справи, то просто зобов’язаний їх викликати», - переконаний В.МАТЧУК.

Він наголосив на тому, що газові доручення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у січні 2009 року формувалися та віддавалися саме на території Російської Федерації та під впливом посадових осіб цієї держави, натомість вся увага суду зараз зосереджена винятково на свідченнях тих осіб, які безпосередньої участі у підписанні газових контрактів не брали.

«Їхня участь у суді, звичайно, є важливою, але ці люди не зможуть пролити світло на справжні мотиви і обставини, за яких підписувались газові контракти», - вважає він.

За словами В.МАТЧУКА, сьогоднішня відмова обвинувачення викликати як свідків В.ПУТІНА та О.МІЛЛЕРА, а також небажання цього зі сторони захисту доводить, що ні влада, ні сама Ю.ТИМОШЕНКО «не зацікавлені у тому, щоб ми побачили правдиву картину цієї справи».

«Немає навіть намагань залучити росіян. Від цього відмовляється обвинувачення, такого клопотання поки що на заявляє і захист ТИМОШЕНКО. Ніхто з них не зацікавлений у тому, щоб суспільство дізналося всю правду про газові контракти. Виходить, що справжньою метою цієї справи є не пошук істини, а банальне зведення рахунків та знищення політичних конкурентів. При цьому кожна із сторін більше за вогонь боїться образити своїх російських «партнерів», - переконаний В.МАТЧУК.

Він також наголосив, що українці, з кишень яких й оплачується російський газ за новими цінами, мають повне право знати усю правду про газові домовленості, тому партія «Наша Україна» наполягає на виклику до суду російської сторони.