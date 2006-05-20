11-00 - Відбудуться Всеукраїнські збори депутатів від Соціалістичної партії України. Лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз виступить з доповіддю про загальні принципи організації роботи членів СПУ, обраних у представницькі органи влади, міськими, селищними та сільськими головами, та взаємодію партійних комітетів з партійними групами в місцевих радах. По завершенні - брифінг лідера СПУ О.Мороза (НПМ "Україна", вул. Червоноармійська 103, станція метро “Палац "Україна"). Потрібна акредитація.