Тимошенко відстежила, коли в її справі з'явилися «фальшивки»

У Печерському районному суді Києва вже три години поспіль відбувається дослідження матеріалів кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових контрактів між Україною та Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, весь цей час головуючий у справі суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ зачитує лише суть документів і не читає їх повністю, як того вимагає сторона підсудної.

Під час виголошення матеріалів Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла, що документи, які на руках має захист, та документи, які зачитує Р.КІРЄЄВ, відрізняються.

При цьому вона зауважила, що сторона захисту знімала ксерокопії з тих документів, які знаходилися в суді. «Це значить, що матеріали кримінальної справи виправлені після того, як вони вже потрапили до суду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Про наявність невідповідностей у матеріалах заявляли також захисники Ю.ТИМОШЕНКО.

У зв’язку з цим Р.КІРЄЄВ зробив зауваження адвокату Миколі СІРОМУ. «Якщо ви будете порушувати порядок, то на розгляд буде поставлене питання щодо усунення Вас від участі у цій справі», - сказав Р.КІРЄЄВ, звертаючись до М.СІРОГО.

Суддя Печерського райсуду також зауважив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО, як і сама підсудна, «розігрує спектакль» для журналістів.