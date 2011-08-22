"Батьківщина": Янукович залякує свідків у справі Тимошенко

У партії «Батьківщина» вважають, що звільнення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Тетяни КОРНЯКОВОЇ з посади заступника міністра є доказом його прямого втручання в «судилище» над Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби партії.

«В.ЯНУКОВИЧ вдався до прямої репресії проти Т.КОРНЯКОВОЇ. Її звільнення з роботи президентським указом виглядає і як пряма погроза від режиму іншим свідкам, переважна більшість яких дала покази на користь Ю.ТИМОШЕНКО», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що «під час так званого судового процесу Т.КОРНЯКОВА визнала, що Ю.ТИМОШЕНКО не порушувала закону під час укладення газових угод у 2009 році. Тоді адміністрація Президента, як це було доведено розслідуванням «Української правди», намагалася заднім числом відкоригувати ці покази або нав’язати свою інтерпретацію».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ звільнив Т.КОРНЯКОВУ з посади заступника міністра палива та енергетики України.