Українська служба Euronews редагує новини на користь Януковича?

Новини телеканалу Euronews про Україну українською мовою суттєво відрізняються від англомовних.

Про це повідомляє «Телекритика».Як можна побачити з тексту про святкування Дня Незалежності України - українська служба редагує їх на користь президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Так, в англійському тексті новини про День Незалежності України зазначено, що В. ЯНУКОВИЧ у своїй святковій промові не згадав ані словом про процес над Юлією ТИМОШЕНКО, який розколов громадську думку.

В українській версії новин про це не згадуються, натомість сказано про те, що В. ЯНУКОВИЧ покладав квіти до пам`ятників. Також в українській версії сказано про кілька сотень протестувальників, які вийшли на мітинги опозиції 24 серпня, тимчасом як в англійській - про тисячі.

Керівник української редакції Euronews у Ліоні Фідель ПАВЛЕНКО у коментарі «Телекритиці» пояснив відмінності в сюжетах української і англійської редакцій тим, що журналісти мовних редакцій не перекладають новини однієї чи іншої редакції, а пишуть власні.

Він зазначив, що орієнтація на англійську мову як основну є не надто коректною, оскільки усі мови каналу є рівноправними. «Англійська і французька є двома "робочими" мовами Euronews, але це зовсім не означає, що новини, написані журналістами англійської чи французької редакцій є певним "еталоном". Робота журналіста Euronews полягає у написанні власного сюжету, а не перекладі англійської чи французької, чи арабської новини», - повідомив Ф. ПАВЛЕНКО. Він розповів, що журналісти усіх редакцій пишуть сюжет під єдину картинку, використовуючи бекграундові інформаційні повідомлення агенцій новин та інших джерел. «Рішення англійського журналіста розповісти про те, що президент ЯНУКОВИЧ не згадав Юлію ТИМОШЕНКО - його особисте журналістське рішення. Я не бачу причин використовувати його варіант сюжету як еталон для порівняння. Я не певен, що наші журналісти повинні розповідати про те, чого "не згадав президент". Він, до речі, також не згадав Далай Ламу, Пан Гі МУНА і Муаммара КАДДАФІ. Не моя справа аналізувати що саме сказав чи не сказав президент, чи представники опозиції. Ми працювали з тією картинкою, яку мали», - наголосив Фідель ПАВЛЕНКО.

Єдину фактажну помилку він вбачає в неправильній оцінці опозиційного мітингу. «Насправді у спробі здійснити ходу до вул. Банкової брали участь кількасот осіб, а на мітингу в парку Шевченка було кілька тисяч людей. Це прикра помилка, яку ми обговорили з журналістами команди», - зазначив керівник українського Euronews.