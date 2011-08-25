Королевська опублікувала «Маніфест нового покоління»

Народний депутат України, член фракції «БЮТ – Батьківщина» Наталія КОРОЛЕВСЬКА опублікувала на своїй Facebook-сторіночці «Маніфест нового покоління».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, маніфест був оприлюднений 24 серпня по час мітингу на честь Дня Незалежності України, в якому взяли участь тисячі учасників АвтоМайдану.

Автори «Маніфесту нового покоління», зокрема, відзначають: «Ми беремо на себе відповідальність за майбутнє країни, а, отже, зобов`язуємося відповідати завданням нового двадцятиріччя, і готові публічно відповідати за свої дії перед народом. На наших прапорах написано «Свобода. Незалежність. Відповідальність».

Автори маніфесту гарантують громадянам України «справедливі податки, тарифи і платежі, в обмін на які українці одержать якісні послуги у всіх сферах – адміністративній, житлово-комунальній, громадського транспорту тощо». А також обіцяють: радикально скорочувати роздутий державний апарат; систематично, відповідно до зростання ВВП, підвищувати соціальні виплати і зарплати; обмежити податки «до тієї розумної межі, за якої вони виконують стимулюючу функцію і збільшують надходження до бюджету»; вивести економіку з тіні.

Як сказано в «Маніфесті нового покоління», «будуючи свої плани на перспективу, ми в жодному разі не забудемо тих, у кого вже немає часу чекати результатів оновлення. Це – наші пенсіонери, люди, які створили левову частку національного багатства країни. Гідна пенсія має стати справедливим і заслуженим завершенням трудової біографії».

Автори Маніфесту вірять, що їх погляди поділяють більшість громадян України, і закликають «всіх наших однодумців стати активними соратниками, а наші спільні погляди реалізувати в спільних діях».

«Наше завдання – консолідація незалежних і відповідальних людей України, здатних змінити країну на краще не в особистих цілях, а на користь людей, готових служити рідній країні не за страх, а за совість. Разом ми – непереможні. Україно – вперед!», - йдеться в «Маніфесті нового покоління».

Як повідомляв УНІАН, АвтоМайдан був організований Всеукраїнською громадянською акцією «Вперед» і приурочений спеціально до дня Незалежності. Акція стартувала 22 серпня - з усіх областей України до Києва вирушили колони автомобілів. Організатори акції закликали всіх небайдужих до долі країни людей встановити в автомобілях прапори або символіку України, аби наголосити на єдності народу, на загальнонаціональному, а не на партійному характері АвтоМайдану.