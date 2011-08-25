Кірєєв водинадцяте відмовився звільнити Тимошенко

Головуючий у судовому процесі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ водинадцяте відмовився звільнити екс-прем’єра з-під варти, таким чином, відхиливши відповідне клопотання її адвокатів.

Як передає кореспондент УНІАН, в ухвалі суду зазначається, що адвокати Ю.ТИМОШЕНКО у своєму клопотанні не навели достатньо підстав, які б свідчили про необхідність зміни запобіжного заходу.

Наступне судове засідання у справі відбудеться 26 серпня, о 9.00.