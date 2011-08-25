Турчинов звинуває МВС у провокації

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ наголошує, що не порушив жодного закону під час вчорашніх заходів опозиції, присвячених 20-й річниці Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи сьогоднішню заяву одного з керівників МВС, який зазначив, що не виключає порушення проти О.ТУРЧИНОВА кримінальної справи.

«Дійсно, я отримав інформацію, що відповідно до заяви МВС, їх клопотання, вони пропонують відкрити кримінальну справу по тій події, яка відбувалася під час мирного мітингу, мирної ходи в День Незалежності України… Ви знаєте, в нашій країні, відкривати справи проти представників опозиції, це вже є традицією цієї влади. І те, що вони продовжують сумну традицію, у мене нема ніякого сумніву», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він підтвердив, що вчора на мітингу він дійсно закликав громадян провести мирну ходу, зауваживши що при цьому наголосив, що ніхто не може порушувати конституційні права громадян, не має права блокувати, не пускати по центральних вулицях. «Що стосується мирної ходи, то дійсно вона була запланована із самого початку, і це рішення ми приймали на Комітеті опору диктатурі, і це рішення ми пробували реалізувати і реалізували б, коли б не провокація Міністерства внутрішніх справ», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Разом з тим він висловив переконання, що кримінальну справу треба відкривати, але проти тих суддів, які забороняли українцям збиратися і святкувати День Незалежності, які призупиняли для громадян їхні конституційні права і, безумовно, на його переконання, кримінальну справу треба порушувати проти тих співробітників міліції, керівників, які блокували центр Києва без жодних підстав, в тому числі блокували вулицю Володимирську, якою йшла мирною колоною опозиція.

«Тому дійсно Генпрокуратура зобов’язана відкрити кримінальну справу проти тих, хто приймав такі незаконні рішення, і, безумовно, хто їх виконував, в тому числі проти тих, хто бив мирних демонстрантів», - зазначив О.ТУРЧИНОВ, зауваживши, що він, на жаль, має сумнів, що Генпрокуратура вчинить саме так, а навпаки «буде грати в одну гру з тими замовниками провокацій 24 серпня, які фактично і перетворили святковий день на таку ганебну подію, про яку говорять не тільки в Україні, а й у всьому світі».