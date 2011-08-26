Азаров про сайт вотчини Табачника: Я зайшов ради інтересу – не дуже

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає незадовільну роботу сайту Міністерства освіти та науки, молоді та спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, виступаючи на розширеному засіданні колегії Міносвіти, присвяченому підготовці до нового навчального року.

Зокрема, прем`єр-міністр відзначив відсутність на сайті інформації про кількість місць на різні спеціальності у вишах, передбачених державним замовленням.

«Я зайшов ради інтересу (на сайт Міносвіти – УНІАН) – не дуже», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня міністр освіти та науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що державне замовлення міністерства на бюджетне навчання фахівців у вищих навчальних закладах виконано практично на 100%.

Він також зазначив, що місця у вишах за держзамовленням розподіляють понад 30 державних органів виконавчої влади.