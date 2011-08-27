Ганну Герман звинувачують у провокації

Голова Центрвиконкому політичної партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК називає провокацією заяви радника Президента України Ганни ГЕРМАН про те, що начебто представники опозиції часто відвідують Адміністрацію глави держави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

«Це звичайна політична провокація щодо всіх політичних сил, які входять до Комітету опору диктатурі. Вочевидь, попри зовнішню браваду та показові судилища, влада насправді боїться можливого об’єднання опозиції і робить незграбні спроби посварити та дискредитувати політиків, які протистоять нинішній владі. Думаю, що ближче до виборів, то більше буде таких провокацій», - зазначив С.БОНДАРЧУК.

На його думку, Г.ГЕРМАН просто видає бажане за дійсне.

«Може, вона й справді хотіла би поговорити і з ТЯГНИБОКОМ, і з ЯЦЕНЮКОМ, і з іншими представниками опозиції. Адже в Адміністрації у неї може спостерігатися явний дефіцит інтелектуального спілкування. Але на даному етапі лідерам опозиції просто немає сенсу вести якісь розмови з представниками Банкової, яка поки не готова до відкритого діалогу. Це стосується і принципового ГРИЦЕНКА, і ТЯГНИБОКА, чия ідеологія явно несумісна з позицією Банкової, і перспективного й популярного політика ЯЦЕНЮКА», - зазначив політик. При цьому С.БОНДАРЧУК повідомив, що він особисто вже більше року – з моменту свого звільнення з посади керівника «Укрспецекспорту» – не переступав порогу канцелярії Президента.

Як повідомлялося, 24 серпня в ефірі «5 каналу» Г.ГЕРМАН заявила: "Юлія ТИМОШЕНКО... не визнає цього Президента, вона не хоче до нас іти на діалог. Всі інші кандидати, які кандидували, всі лідери опозиції дуже часто бувають в Адміністрації Президента. Я заявляю про це з абсолютною відповідальністю».