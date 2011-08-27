Чоловік Бурджанадзе проситиме притулку в одній з країн Європи

16:22, 27 серпня 2011
Політика
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Дружина підтримує контакт

Чоловік лідера грузинської опозиції Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, колишній начальник погранполіції Грузії Бадрі БІЦАДЗЕ, заочно засуджений до тюремного ув’язнення, має намір просити в одній з країн Європи політичного притулку

Як повідомляє Газета.рупро це Н.БУРДЖАНАДЗЕ заявила в інтерв`ю грузинській газеті «Резонанси».

«Ми працюємо над цим питанням, Бадрі звернеться до однієї з країн Європи з таким проханням, і думаю, що прохання буде задоволено», - сказала вона.

Водночас Н.БУРДЖАНАДЗЕ не повідомила, в якій саме країні зараз перебуває її чоловік: «Я підтримую контакт з Бадрі, недавно бачила його і мала розмову, але не скажу, де була ця зустріч і про що ми говорили».

Як повідомлялося, 19 серпня Тбіліський міський суд заочно засудив Б.БІЦАДЗЕ до п`яти з половиною років тюремного ув’язнення за підготовку учасників маніфестації до нападів на поліцію під час акцій протесту наприкінці травня.

Місцезнаходження Б.БІЦАДЗЕ невідоме. Ймовірно, після травневих подій він залишив Грузію.

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