У Сімферополі опечатали приміщення, де знаходиться приймальня Грача

Представники Відділу Державної виконавчої служби сьогодні опечатали приміщення будівлі в центрі Сімферополі, де знаходиться громадська приймальня народного депутата України Леоніда ГРАЧА (позафракційний) і офіс очолюваної ним Комуністичної партії робітників і селян.

Представники виконавчої служби в присутності працівників міліції зрізали замок, після чого опечатали приміщення. Біля будівлі зібралася група прихильників Л.ГРАЧА, які заявили про незаконність дій співробітників ВДВС.

Відео з місця події розміщено на сайті КПРС.

Будівля, де знаходиться офіс Л.ГРАЧА, «Будинок Стамболі» - пам`ятник історії архітектури і містобудування.

Приміщення орендувалися у Республіканського комітету з охорони культурної спадщини. Відомство навесні розірвало договір, а Центральний райсуд Сімферополя влітку зобов`язав Л.ГРАЧА звільнити приміщення.

Серед причин подання позову на розірвання договору оренди в Рескомітеті називають низький розмір орендної плати.

За даними кримських ЗМІ, Л.ГРАЧ займає приміщення з кінця 1999 року - ще з часів керівництва Кримського рескому Комуністичної партії України.

Президія центрального комітету Компартії в грудні 2010 року виключив Л.ГРАЧА, який керував рескомом з вересня 1993 року, з партії та її фракції в українському парламенті. З кінця лютого 2011 року Л.ГРАЧ очолює Компартію робітників і селян.