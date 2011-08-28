Катеринчук: Тимошенко вже посадили. Вона вже не вийде звідти

Європейська партія України готова об'єднатися з партією "Громадянська позиція".

Про це заявив лідер Європейської партії, нардеп від НУ-НС Микола Катеринчук в ефірі радіо "Свобода" в суботу.

"З "Громадянською позицією" Гриценка фактично ми (Європейська партія України) готові до об’єднання в одну структуру. Якщо це буде прикладом для інших партій, ми будемо це тільки вітати", - зазначив він.

"Ми домовилися з Гриценком. На рівні обласних керівників, керівництва виконкомів ми вже домовилися. Але хочемо, щоб це було ширше об’єднання, щоб це було не тільки дві політичних партії чи лідери, а це мало якусь потужну перспективу", - додав Катеринчук.

Він висловив думку, що "було б цілком розумно все ж таки створити один потужний виборчий проект, для того, щоб отримати якомога більше голосів в парламенті". "Можливо, більшість", - додав політик.

Катеринчук також висловив думку, що проти екс-прем'єра Юлія Тимошенко буде ухвалено обвинувальний висновок.

"Тимошенко вже посадили. Вона вже не вийде звідти. І буде обвинувальний вирок. Це моя точка зору. Хоча з юридичної точки зору там нема складу злочину зовсім", - зазначив депутат.

На його думку, проти Тимошенко буде висунуто ще декілька звинувачень.

"Я думаю, що сезон посадок не закінчиться тільки на Тимошенко. Я думаю, що підуть по цих 12 людям, які 24 числа очолили акцію на День Незалежності, 12 політичних партій. Я думаю, там підуть по цьому списку", - сказав також Катеринчук.

Водночас він висловив переконання, що 24 серпня міліція порушила закон, коли не пропустила демонстрантів.

"Будемо розбиратися і подавати в суд на міліцію, притягати всіх до кримінальної відповідальності", – сказав Катеринчук.

Українська правда