Мельниченко хоче «постріляти в депутатів з балкона»

Колишній охоронець Леоніда Кучми Микола Мельниченко хоче присадити всіх депутатів на наркотики.

"Я оце їду купувати 450 доз героїну. Хай депутати всієї Верховної ради обкуряться, нанюхаються, хай прочманіють, тільки тоді вони зможуть усвідомити свою нікчемність і написати заяви, що вони покидають свої пости, - розповів, сміючись, Мельниченко Gazeta.ua телефоном.

На запитання , яким чином він збирається це зробити, Мельниченко відповів, що стоятиме на балконі і з повітряної рушниці вистрілюватиме в кожного.

"Жарти жартами, а корупція в країні вже дістала. На наступному тижні мене оберуть почесним президентом міжнародної громадської організації по боротьбі із корупцією. А на початку вересня я поїду в числі 13 делегатів від України в Польщу на економічний форум, де виступатиму з доповіддю по питанню боротьби з корупцією", - відкрив він свої плани.