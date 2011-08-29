Тігіпко: рішення про об'єднання з ПР ще не остаточне

Лідер партії "Сильна Україна", віце-прем`єр Сергій Тігіпко заявляє, що рішення про об`єднання партії з Партією регіонів ще не остаточне.

Про це він сказав у неділю в інтерв`ю телеканалу "Інтер", відповідаючи на питання, чи зрозуміли його рішення про об`єднання партійці.

"З партійцями ми розпочали дискусію. Це ще не якесь остаточне рішення. Ми почали діалог, почали розмову про це", - сказав Тігіпко.

Він зазначив, що політика - це в першу чергу ідеї, і для нього основна ідея в політиці - це проведення реформ, модернізація країни.

"Якби Партія регіонів не йшла на реформи, не йшла на зміни - а я за цим уважно слідкував за останні практично півтора роки - тоді б у мене були сумніви. І вони у мене були, коли я приходив у владу", - зазначив Тігіпко.

"Але я бачу, що Партія регіонів налаштована на реформи, і це саме головне. Все інше - це власні амбіції", - підкреслив віце-прем`єр.

Як повідомлялося, про приєднання "Сильної України" до Партії регіонів 16 серпня заявив прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів Микола Азаров.

За його словами, процес злиття партій триватиме щонайменше два місяці.

Українська правда