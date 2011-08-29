Пересопницькому Євангелію - 450 років

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочу поїздку до Житомирської та Рівненської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у Рівному глава держави візьме участь у церемонії відкриття Центру променевої терапії Рівненського обласного онкологічного диспансеру.

В.ЯНУКОВИЧ також ознайомиться з роботою Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України.

У селі Пересопниця В.ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистих заходах із нагоди 450-річчя Пересопницького Євангелія.

У Житомирській області В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії відкриття багаторівневої транспортної розв’язки на автомобільній дорозі Київ-Чоп.