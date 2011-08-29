До Тимошенко у суд не прийшов близький захисник

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових угод у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у суді продовжиться зачитування матеріалів кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО.

Засідання відбувається, зокрема, за відсутності захисника із кола близьких родичів Ю.ТИМОШЕНКО - Олександра ТИМОШЕНКА.

На попередньому засіданні суд знову відмовився звільнити з-під варти екс-прем’єра. Відповідна відмова є вже 12-ю.