Тимошенко: Тринадцятий день у мене є симптоми, з якими я не знайома

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та її захист вимагають від суду дозволу на проведення обстеження стану її здоров’я особистими лікарями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на початку судового засідання заявили Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники Олександр ПЛАХОТНЮК, Микола СІРИЙ та Юрій СУХОВ.

«Ви даєте дозвіл працівникам Міністерства охорони здоров’я і це позбавляє мене права проведення обстеження тими лікарями, яким я довіряю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, проведення її обстеження комісією МОЗ не може забезпечити конфіденційність результатів її аналізів. «Всі результати аналізів можуть потрапити до правоохоронних органів, Генеральної прокуратури, СБУ, Адміністрації Президента. Це прямо суперечить законодавству», - додала вона.

«Тринадцятий день у мене є симптоми, з якими я не знайома, і прошу дозволу провести обстеження без залучення працівників влади», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу О.ПЛАХОТНЮК заявив, що інформація, поширена в ЗМІ 27 серпня, про відмову Ю.ТИМОШЕНКО від проведення медичного огляду не відповідає дійсності. «Юлія ТИМОШЕНКО не відмовлялася. На обстеження особистим лікарем і медсестрою відсутній дозвіл суду. Ми просимо надати дозвіл особистому лікарю і медсестрі провести обстеження і відібрати аналіз крові», - зазначив адвокат.

У свою чергу М.СІРИЙ додав, що до складу комісії Міністерства охорони здоров’я мають бути залучені представники міжнародних структур та організацій охорони здоров’я для забезпечення контролю за проведенням обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте суддя Родіон КІРЄЄВ зазначив, що клопотання Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту про надання дозволу особистому лікарю та медсестрі на проведення обстеження буде розглянуто пізніше.