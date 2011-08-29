Суд дозволив ще раз обстежити Луценка

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання адвокатів екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про повторне обстеження стану здоров’я їх підзахисного фахівцями Міністерства охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив у судовому засіданні головуючий у процесі суддя Сергій ВОВК.

Зокрема, своєю ухвалою суд зобов’язав керівництво СІЗО надати висновки попереднього обстеження стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА для того, щоб фахівці з дієтології Міністерства охорони здоров’я могли провести відповідне обстеження і надати свої рекомендації.

При цьому у заявленому клопотанні адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ звертав увагу суду на те, що під час обстеження екс-міністра у липні цього року в лікарні швидкої медичної допомоги лікарями було виявлено в Ю.ЛУЦЕНКА загострення низки хвороб, зокрема, виразкової хвороби шлунку, захворювання шлункової залози тощо.

Також адвокат наголосив, що під час голодування в СІЗО Ю.ЛУЦЕНКО втратив майже чверть ваги і за три місяці, які пройшли з моменту припинення голодування, він вагу практично не набирає.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.

Ю.ЛУЦЕНКО 22 квітня почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Із 10 травня Ю.ЛУЦЕНКО перебував у лікарні швидкої допомоги Києва, куди його було доставлено із СІЗО на медобстеження через погіршення стану здоров’я у зв’язку з голодуванням.

23 травня екс-міністр внутрішніх справ написав офіційну заяву про припинення голодування.