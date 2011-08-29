Януковичу принесуть 23 тисячі підписів під вимогою звільнити Тимошенко

Впродовж минулих вихідних днів було зібрано більше 23 тис. підписів під зверненням до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, як гаранта Конституції, з вимогою вжити конституційних заходів для звільнення екс-прем’єра, лідера «Баитьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО з-під варти.

Про це повідомив народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Підписи зібрано тими громадянами, які протягом суботи та неділі заходили до наметового містечка і поставили свій підпис під цією вимогою. Сьогодні сформовано делегацію, яка о 12.00 піде до Адміністрації Президента, щоб вручити цю вимогу», - повідомив Ю.ОДАРЧЕНКО.

«Люди думають, що, можливо, ЯНУКОВИЧ не знає про те, що відбувається в Печерському суді, і, переїжджаючи з Межигір`я до Адміністрації, він не знає про те свавілля, яке чиниться в Печерському суді», - додав народний депутат.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 5 серпня суд прийняв рішення про зміну запобіжного заходу стосовно Ю.ТИМОШЕНКО із підписки про невиїзд на арешт. Після цього захист Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляв клопотання про звільнення екс-прем’єра з-під варти, однак Печерський суд щоразу відмовляв у його задоволенні.

У свою чергу партія "Батьківщина" та ще низка опозиційних політичних сил розпочали безстрокову акцію протесту проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО.

На території наметового містечка опозиції на Хрещатику продовжують збирати підписи під зверненням за звільнення Ю.ТИМОШЕНКО з-під арешту, адресованим Президенту.