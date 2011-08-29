Луценко хоче задати слідчому ГПУ одне просте запитання

Печерський районний суд Києва відмовив колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ у задоволенні клопотанні про допит як свідка в залі суду слідчого Генеральної прокуратури Сергія ВОЙЧЕНКА, який очолював групу з розслідування його справи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні під час чергового судового засідання головуючий на процесі суддя Сергій ВОВК, зауваживши, що подане Ю.ЛУЦЕНКОМ клопотання на даний момент є передчасним, але це не означає, що воно не може бути заявленим під час подальшого розгляду справи.

Своє клопотання про допит С.ВОЙЧЕНКА Ю.ЛУЦЕНКО аргументував тим, що слідчий має пояснити, яким чином працівник МВС Юрій НАРІЖНИЙ був визнаний потерпілим за «квартирним» епізодом справи, якщо враховувати, що житло колишньому водієві екс-міністра було надано у травні 2005 року, а вказаний працівник МВС слідчими Генпрокуратури був визнаний потерпілим у вересні цього ж року, після того як став на квартирний облік.

Крім того, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, незважаючи на заяви сторони обвинувачення в суді про те, що Ю.НАРІЖНИЙ тяжко хворий і не може бути допитаним на судовому засіданні, він має достовірну інформацію, що вказана особа «вільно пересувається по місту і навіть буває в МВС».

Враховуючи викладене, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив: «Я вважаю, що пана ВОЙЧЕНКА треба викликати та поставити низку запитань, оскільки епізод по НАРІЖНОМУ яскраво показує методи ГПУ по фальсифікації справи… Якщо людина стала у чергу у вересні, як вона може бути потерпілою у травні?»

Зараз на засіданні розпочався допит свідків у справі, першим з яких для надання пояснень суду викликано заступника начальника управління працевлаштування і кадрів МВС України Сергія ШУМИЛА. Як зазначив судді С.ВОВК, сьогодні суд планує допитати перших трьох свідків із загальної кількості визнаних такими Генпрокуратурою.