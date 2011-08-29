Кадровик МВС: закон не забороняв Луценку брати на роботу 47-річного водія

Заступник начальника Управління працевлаштування кадрів МВС Сергій ШУМИЛО, який є свідком у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, стверджує, що чинне законодавство не забороняло брали водія екс-міністра Ю.ЛУЦЕНКА Леоніда ПРИСТУПЛЮКА на службу в центральний апарат МВС у віці 47 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, даючи суду покази у кримінальній справі проти Ю.ЛУЦЕНКА.

«Прямої заборони прийняття на службу у віці 47 років немає… А надалі, як людина проходила службу, це не моє питання, а питання керівників департаментів, де людина проходила службу», - сказав С.ШУМИЛО, даючи відповідь на запитання сторони обвинувачення.

Водночас на деякі інші запитання прокурорів він зазначив, що йому не відомо, хто давав доручення взяти Л.ПРИСТУПЛЮКА на службу в МВС, що у нього немає підстав бути зацікавленим у результаті розгляду справи, а також, що під час досудового слідства його ніхто не просив надавати неправдиві свідчення.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва розглядає з кінця травня справу Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генеральна прокуратура, серед іншого, обвинувачує в незаконному оформленні на роботу в міністерство свого колишнього водія і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.