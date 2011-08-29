Янукович забрав у Литвина пансіонат, щоб віддати його Путіну?

Пансіонат «Гліцинія» (під Ялтою), де відпочивали Микита Хрущов, Леонід Брєжнєв і Михайло Горбачов, знову перейшов від Верховної Ради в управління Держуправління справами при президенті.

Згідно з рішенням Вищого господарського суду від 17 серпня, право власності на пансіонат «Гліцинія», який займає територію у 20 га прибережної смуги Чорного моря, тепер знову переходить до Державного управління справами при президенті.

Навесні цього року Верховна Рада за допомогою Генеральної прокуратури перемогла в суді Держуправління. У березні та квітні 2011 року Севастопольський господарський суд і Севастопольський апеляційний господарський суд стали на бік парламенту і передали йому право власності на «Гліцинію». До цього господарем пансіонату було Держуправління. Ще раніше Господарський суд Криму скасував рішення Лівадійської сільради від 29 січня 2009 року про видачу Верховній Раді свідоцтва на право власності на ялтинський пансіонат.

Половина території пансіонату є пам`ятником садово-паркового мистецтва у Лівадії, інша половина — ботанічний заповідник. На території «Гліцинії» знаходиться більше 10 тис. кв. м житлових та інших приміщень.

До 1997 року «Гліцинія» перебувала на балансі санаторію Верховної Ради «Нижня Ореанда». Потім його передали податковій адміністрації. У 2004-му Кабмін Віктора Януковича передав «Гліцинію» ДУС, яким тоді керував Ігор Бакай. Після цього пансіонат було закріплено за Міжнародним центром «Артек» (незважаючи на відстань між ними у 40 км). Пізніше Ігор Бакай дав право дитячому табору на відчуження пансіонату і його було продано російському ВТБ Банкові. Вартість будівель і споруд оздоровниці у договорі купівлі-продажу було оцінено у 77,9 млн грн.

У ЗМІ повідомлялося, що «Гліцинія» повинна стати однією з літніх резиденцій президента Росії Володимира Путіна. ВТБ Банк встиг перерахувати Україні третину вартості оздоровниці, але зміна влади зірвала угоду. Протягом 2005-2008 років українські суди за позовом тодішнього прокурора Криму Віктора Шемчука прийняли низку рішень, які визнали незаконним відчуження оздоровниці. Українську сторону зобов`язали повернути отримані з Росії гроші, а росіян — відмовитися від прав власності.

Аби повернути пансіонат, у 2008 році Верховна Рада зі свого бюджету повернула ВТБ Банку 36,4 млн грн. Тоді ж судді погодилися відновити статус-кво 1997 року: повернути пансіонат «Гліцинія» на баланс санаторію Верховної Ради «Нижня Ореанда».

Проти такого рішення виступило Держуправління справами. Адже протягом декількох місяців 2004-го «Гліцинія» перебувала в його управлінні.

"Дзеркало тижня. Україна" за матеріалами "Дела".