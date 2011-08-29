Екс-посол США: Янукович діє нелогічно і непослідовно

Віце-президент Центру постконфліктного миру та стабільності при Американському інституті миру, колишній посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що українська влада неправомірно переслідує екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це В.ТЕЙЛОР заявив в інтерв’ю радіо "Свобода".

"Були спроби усунути посередника "РосУкрЕнерго", що було джерелом не всієї, але великої частини газової непрозорості. В прозорій бізнес-операції ви розумієте, що скільки коштує, за скільки купуєте, за скільки продаєте. Але цього не було з "РосУкрЕнерго". На певний час "РосУкрЕнерго" було усунено. Це свого часу стало елементом цих скандальних домовленостей, за що сьогодні судять Юлію ТИМОШЕНКО. Це був крок до прозорості. Прозорість мусить існувати в газовому бізнесі", - заявив він.

За словами В.ТЕЙЛОРА, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ діє нелогічно і непослідовно, ув’язнюючи лідерів опозиції.

"Важко зрозуміти, чому висуваються кримінальні звинувачення проти політичних рішень попередньої адміністрації. Одна справа – судити когось за кримінальні вчинки, бо ніхто не вищий за закон, але судити когось за політичне рішення – так просто не роблять у демократії, яка дотримується закону. Це дуже поганий прецедент для майбутніх урядів. Наступний уряд може взятися судити нинішній. Це божевілля", - наголосив колишній посол США.

Відповідаючи на запитання, чи є це стимулом для нинішньої команди залишитися при владі навіки, В.ТЕЙЛОР підкреслив: "Залишитися при владі назавжди або вести дуже консервативну політику. Уряди мусять ухвалювати складні рішення, всі уряди зіштовхуються з цим. Це не добре для українського народу".