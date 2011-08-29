Кірєєв продовжує виганяти з зали людей, які просять його читати голосніше

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ видалив із зали засідання депутата Рівненської міської ради Ольгу ПОКАЛЬЧУК до завершення судового процесу над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя мотивував відповідне рішення, тим, що О.ПОКАЛЬЧУК порушувала порядок у залі судового засідання.

Депутат Рівненської міськради вимагала від Р.КІРЄЄВА голосніше читати матеріали кримінальної справи, але він продовжував монотонно та тихо оголошувати документи. О.ПОКАЛЬЧУК вважає, що таким чином суддя демонструє неповагу до людей, які прийшли до судової зали, аби спостерігати за засіданням з розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Р.КІРЄЄВ видалив із зали засідань народного депутата Льва БІРЮКА («БЮТ-Батьківщина») після того, як той попросив суддю голосніше читати матеріали справи.

«Ви нас не поважаєте і ставитеся, як до баранів. Нічого ж не чути», - вигукнув Л.БІРЮК з місця, за що і був видалений із засідання.