В українському МЗС не знають, де гроші Каддафі

Міністерство закордонних справ України не підтверджує інформацію про участь українських військовослужбовців у бойових діях у Лівії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

«За нашою інформацією, українських військовослужбовців на території Лівії немає. Що стосується інформації, яка час від часу поширюється, це на кшталт чуток, які важко коментувати», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, владі України також невідомо про будь-які активи Муамара КАДДАФІ, які нібито знаходяться в Україні. «Ні. Мені нічого не відомо», - зазначив О.ДИКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ряду ЗМІ з посиланням на Перехідну національну раду Лівії, в Абу Салімі взято у полон близько 200 осіб, в основному найманців з африканських країн. Також затримано декілька десятків снайперів, 15 з них, як стверджують представники ради, громадяни України.