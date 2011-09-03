Вірменія та Азербайджан сперечалися на саміті СНД

Вірменія та Азербайджан на ювілейному саміті СНД у Душанбе сперечалися через Нагірний Карабах, повідомляє РІА «Новости».

"Мені сьогодні не хотілося затьмарювати ювілейне засідання, але виступ Президента Вірменії щодо ситуації в Нагірному Карабаху змушує мене це зробити", - заявив прем`єр-міністр Азербайджану Артур РАСІЗАДЕ на засіданні Ради глав держав-учасниць СНД.

Прем`єр-міністр Азербайджану двічі брав слово, оскільки після першого його виступу заяву зробив Президент Вірменії Серж САРГСЯН. Він підкреслив, що цими днями 20 років тому Нагірний Карабах проголосив незалежність. С.САРГСЯН додав, що народ Нагірного Карабаху з повною підставою скористався своїм правом на самовизначення й "ціною крові завоював своє право на незалежне існування".

Вже коментуючи виступи С.САРГСЯНА, прем`єр-міністр Азербайджану сказав: "Я вважаю, що багато хто з присутніх більшою чи меншою мірою знайомі з проблемою Нагірного Карабаху, й сподіваюся, що цей виступ стосувався тієї частини, яка не в курсі цієї проблеми, або буде в основному для внутрішнього користування".

"Уважно слухаючи виступ, подумалося, можливо, прямо на ювілейному засіданні глав держав проголосувати за незалежність Нагірного Карабаху. Тоді навіщо Мінська група, навіщо інші ініціативи?" - сказав А.РАСІЗАДЕ.

За його словами, суть питання полягає в тому, що "одна сторона - учасник СНД проти іншої країни здійснила агресію, окупувала 20% території, внаслідок чого утворився один мільйон біженців і переміщених осіб".

Прем`єр Азербайджану зазначив, що говорити про цю трагедію можна багато, проте через вищезазначені причини цього робити не хочеться.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах почався в лютому 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область (НКАО) заявила про вихід із Азербайджанської РСР. У вересні 1991 року в центрі НКАО Степанакерті було оголошено про створення Нагірно-Карабахської Республіки (НКР). Офіційний Баку визнав цей акт незаконним і скасував існуючу в радянські роки автономію Карабаху.

Збройний конфлікт, що почався слідом за цим, тривав до 12 травня 1994 року, коли набула чинності угода про перемир`я. В результаті Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і - повністю або частково - сімома прилеглими до нього районами. З 1992 року ведуться переговори щодо мирного врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ, співголовами якої є США, Росія та Франція. Азербайджан наполягає на збереженні своєї територіальної цілісності, Вірменія захищає інтереси невизнаної республіки, оскільки Карабах не є стороною переговорів.