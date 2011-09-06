Янукович назвав ціну на газ, яка влаштує Україну

Україну влаштують Харківські угоди у разі досягнення домовленості з Росією про зниження ціни на газ.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю «КомерсантЪ Україна».

«В цьому разі у нас буде нормальна європейська ціна на газ, а вже на цю ціну діють Харківські угоди, тобто ще мінус 100 дол. (на тисячу кубометрів). Тож ці договори для нас вигідні, і ми свідомо пішли на їх укладення», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

У цьому ж інтерв`ю В.ЯНУКОВИЧ заявив, що прийнятним для України є варіант, якщо за основу ціни на газ для України буде взята ціна на газ для Німеччини за вирахуванням вартості транзиту газу від Росії до цієї країни.

Довідка УНІАН. Харківські угоди були підписані 21 квітня 2010 року. Тоді Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про продовження перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року в обмін на 30-процентну знижку на російський газ для України протягом десяти років.

Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

Українські посадовці неодноразово заявляли про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставляється Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів.

Недавно голова НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявив, що прийнятною для України може бути ціна 230 доларів за тисячу кубометрів газу.

24 серпня 2011 р. Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ висловив думку, що Україна повинна йти білоруським шляхом у вирішенні питання про ціну на газ.

За його словами, Мінськ одержав так звану інтеграційну знижку як приз за участь у Митному союзі і згоду продати Росії «Білтрансгаз».

1 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україні не потрібні знижки на газ, а необхідний новий договір.