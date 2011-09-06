Литвин робить круглі очі на двометровий паркан між ВР та Маріїнським парком

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що парламент не має жодного відношення до встановлення паркану між приміщенням ВР та Маріїнським парком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив журналістам, коментуючи появу понад двометрового паркану біля будинку ВР. «Верховна Рада не має до цього абсолютно ніякого відношення», - сказав він. В.ЛИТВИН додав, що цей паркан встановлений місцевою владою. «Я сам, до речі, тільки вчора його побачив, коли йшов на офіційний обід зі спікером палати представників Японії», - сказав голова ВР.