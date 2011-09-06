Суд не визнав винними захисників наметів на Хрещатику

Шевченківський районний суд Києва не знайшов складу адміністративного порушення в діях шести із семи осіб, які були затримані вчора за злісну непокору працівникам міліції при спробі встановити намети на Хрещатику.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, лише одного із затриманих суд вирішив оштрафувати на 136 грн.

У главку зазначили, що здивовані цим рішенням суду.

"Міліція діяла у законний спосіб і в межах своїх повноважень, намагаючись попередити незаконні дії громадян. Якби міліція з цього приводу ніяк не реагувала, тоді це можна було б розцінити як порушення з її боку", - сказали в столичному главку.

Разом із цим у міліції припустили, що певним чином на вердикт суду могла вплинути присутність в залі судового засідання групи народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня у Києві "Беркут" зніс 5 наметів армійського типу, на протилежному від Печерського районного суду боці Хрещатику, що розглядає справу лідера "Батьківщини", екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. На наметах були прапори з символікою Коаліції учасників Помаранчевої революції. Між бійцями спецпідрозділу МВС "Беркут" та людьми періодично виникали бійки.

Сімох активних учасників, які вчинили злісну непокору, було затримано та доставлено до Шевченківського райуправління міліції. Стосовно них складено адміністративні протоколи згідно зі ст.185 КуПАП з подальшим спрямуванням матеріалів до суду для прийняття рішення.