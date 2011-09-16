Волга: Арешт - не найгірше з того, що могло статися

Колишній голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василь ВОЛГА пов`язує свій арешт із розкриттям ним злочинних фінансових схем.

Про це він заявив у письмовому інтерв`ю газеті “Коммерсант-Украина” (№146 від 16 вересня).

“Арешт не став для мене несподіванкою. Особливо після того, як директор Департаменту ліцензування і дозвільних процедур доповів мені про перші результати роботи відділу реєстрації договорів перестрахування. Відразу стало зрозуміло, що я прочинив тіньові фінансові потоки, наступив на багатомільярдний злочинний бізнес, і якщо я не встигну доповісти Президенту все, що мені стало відомо, довго мені не протягнути. Арешт у даній ситуації - не найгірше з того, що могло статися”, - сказав В.ВОЛГА.

Він відзначив, що вже сьогодні, після того, як створений ним відділ реєстрації договорів перестрахування пропрацював більше двох місяців, у Держфінпослуг можна одержати інформацію в достатньо повному обсягу.

“Тільки журналістам цю інформацію не дадуть. Вона є комерційною таємницею, і її розголошування переслідується згідно із законом. Важливо, щоб цю інформацію було доведено до Президента. Я не встиг. Я збирався доповісти йому про виявлені цифри і схеми, а також про свої міркування, що зі всім цим робити далі”, - сказав він.

В.ВОЛГА відзначив, що збирався повідомити цю інформацію главі держави і після свого арешту. “Я збирався це зробити, але згодом відмовився від цієї думки. Написати Президентові конфіденційний лист із в`язниці неможливо”, - пояснив він.

Кажучи про причини порушення кримінальної справи стосовно нього, В.ВОЛГА відзначив, що він “наступив на злочинний світ”, а голова наглядової ради "Першого кредитного товариства" Андрій АЗАРОВ - “це шістка у великому процесі”. “Його завдання було засунути хабар кому завгодно в Держфінпослуг, щоб згодом вплести в цю справу мене... Дуже образно змальовує ситуацію відповідь одного з високопоставлених чиновників ГПУ. На моє зауваження про те, що все проти мене шиється білими нитками, він сказав: "Василь Олександрович, Василь Олександрович... Навіть білими нитками можна зшити міцну гамівну сорочку...", - сказав В.ВОЛГА.

Він також розповів детально про обставини свого затримання. Зокрема, за словами В.ВОЛГИ, 19 липня до обідньої перерви він був на роботі, а потім заїхав додому пообідати. Після обіду водій В.ВОЛГИ повіз його в Кабінет міністрів. “По дорозі, біля центрального входу до Ботанічного саду, о 14.30 відбулося затримання. Три автомобілі - мікроавтобус, джип і "Жигулі" - несподівано перекрили дорогу. З них вибігли хлопці з групи захоплення і кинулися до моєї машини. Віталій (водій) обернувся до мене з переляканими очима, в яких читалася невіра в те, що відбувається, сказав: "Василь Олександрович, вас беруть!". Тим часом хтось вже тримав ручку задніх дверей машини. Двері були закриті зсередини, і від цього вся відважність охорони затухнула. Навколо автомобіля стояли хлопці дивного виду з пістолетами в опущених руках. Один із них стукався у віконце і просив мене вийти з машини. Я вийшов”, - сказав В.ВОЛГА.

За його словами, слідчий Генеральної прокуратури, який керував затриманням, «сильно хвилюючись, представився, оголосив, що цього дня стосовно нього порушено кримінальну справу, в рамках якої і відбувається затримання». «Я сказав йому, щоб він не панікував і не хвилювався, і запитав, в який автомобіль сідати. Дуже розсмішили хлопці з групи захоплення. Майже всі вони були в запраних футболках, джинсах і кедах, на головах - чорні трикотажні маски. Отакі фантомаси в кедах», - сказав В.ВОЛГА.

Довідка УНІАН. В.ВОЛГА очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 року він був затриманий слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила стосовно В.ВОЛГИ кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які обіймають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід стосовно В.ВОЛГИ у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.ВОЛГУ з посади голови Держфінпослуг.

12 вересня стало відомо, що Генпрокуратура порушила стосовно В.ВОЛГИ ще одну кримінальну справу. Встановлено, що В.ВОЛГА в 2010 році прийняв на державну службу до Держфінпослуг людину, яка надавала йому послуги водія і одержувала державні кошти у вигляді заробітної плати на посаді головного фахівця одного з відділів.

Стосовно зазначених осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.